В Китае часть вакцин от коронавируса уже тестируют на животных
Госкомитет здравоохранения Китая сообщил, что некоторые вакцины от коронавируса уже тестируются на животных.
- Сейчас некоторые виды вакцин уже тестируются на животных, - передаёт слова представителя комитета Чжана Синьминя газета People's Daily.
Он также уточнил, что учёным необходимо дать время на разработку безопасной и эффективной вакцины.
Напомним, что Пекин заявил Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй 31 декабря 2019 года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
В Китае заражены уже более 66,4 тысячи человек, а жертвами коронавируса стали 1 523 пациента. В мире вирусом заразились больше 500 человек.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в России не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом.
Как коронавирус повлиял на рынок технологий
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»