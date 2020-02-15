2020-02-15T11:57:28+03:00
В мире

В Китае часть вакцин от коронавируса уже тестируют на животных

Учёным необходимо дать время на разработку безопасной и эффективной вакцины
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе УханьВласти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе УханьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Госкомитет здравоохранения Китая сообщил, что некоторые вакцины от коронавируса уже тестируются на животных.

- Сейчас некоторые виды вакцин уже тестируются на животных, - передаёт слова представителя комитета Чжана Синьминя газета People's Daily.

Он также уточнил, что учёным необходимо дать время на разработку безопасной и эффективной вакцины.

Напомним, что Пекин заявил Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй 31 декабря 2019 года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

В Китае заражены уже более 66,4 тысячи человек, а жертвами коронавируса стали 1 523 пациента. В мире вирусом заразились больше 500 человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в России не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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