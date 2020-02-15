2020-02-15T11:37:57+03:00
Общество

В России нет ни одного нового заражённого коронавирусом

Ася КУЗНЕЦОВА
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В России нет ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа / Фото: Сергей Савостьянов, ТАССВ России нет ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа / Фото: Сергей Савостьянов, ТАСС
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В Роспотребнадзор сообщили, что в России нет ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа.

Ранее сообщалось, что первая группа в составе семи россиян, находившихся на борту круизного лайнера Westerdam в Камбодже, покинули судно. Они должны улететь в Россию через Бангкок 15 февраля, сообщили представители российского посольства в Камбодже. Трое из туристов уже прибыли в аэропорт Пномпеня, сопровождаемые дипломатами.

Также сайт kp.ru писал, что в России по состоянию на 15 февраля на карантине находятся более 500 человек, а в Китае заразились 1700 врачей, работавших над излечением от вируса.

Число заражённых в мире возросло до 67 101 человека, жертвами коронавируса стали 1 526 человек, а выздоровели 8 254 пациента.

Чтобы остановить дальнейшее распространение вируса, в Ухане людям запретили покидать жилые комплексы и свободно передвигаться по городу.

Мария Захарова - о коронавирусе и толерантности.Спикер МИД РФ Мария Захарова пообщалась с ведущей Радио «Комсомольская Правда» Тиной Канделаки

ИСТОЧНИК KP.RU

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