В России нет ни одного нового заражённого коронавирусом
В Роспотребнадзор сообщили, что в России нет ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа.
Ранее сообщалось, что первая группа в составе семи россиян, находившихся на борту круизного лайнера Westerdam в Камбодже, покинули судно. Они должны улететь в Россию через Бангкок 15 февраля, сообщили представители российского посольства в Камбодже. Трое из туристов уже прибыли в аэропорт Пномпеня, сопровождаемые дипломатами.
Также сайт kp.ru писал, что в России по состоянию на 15 февраля на карантине находятся более 500 человек, а в Китае заразились 1700 врачей, работавших над излечением от вируса.
Число заражённых в мире возросло до 67 101 человека, жертвами коронавируса стали 1 526 человек, а выздоровели 8 254 пациента.
Чтобы остановить дальнейшее распространение вируса, в Ухане людям запретили покидать жилые комплексы и свободно передвигаться по городу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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