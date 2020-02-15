2020-02-15T12:42:21+03:00
В мире

Генпрокуратура России обвиняет Нидерланды в уклонении от всестороннего расследования крушения МН17

Москва просила материалы о крушении малазийского Боинга, но получила отказ
Ася КУЗНЕЦОВА
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Генеральная прокуратура России сообщила о том, что просила Нидерланды предоставить материалы по делу о крушении малазийского Боинга в Донбассе, но ведомству отказалиГенеральная прокуратура России сообщила о том, что просила Нидерланды предоставить материалы по делу о крушении малазийского Боинга в Донбассе, но ведомству отказалиФото: REUTERS
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Генеральная прокуратура России сообщила о том, что просила Нидерланды предоставить материалы по делу о крушении малазийского Боинга в Донбассе, но ведомству отказали.

Пресс-служба Генпрокуратуры заявила об уклонении Нидерландов от проведения всестороннего расследования авиакатастрофы, отказавшись судить подозреваемых в России

- К сожалению, в конце декабря 2019 года поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы. Таким образом, власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН. Полноценное участие российских правоохранительных органов в расследовании обеспечило бы право потерпевших на установление истинных причин трагедии и на привлечение к ответственности виновных, вне зависимости от их гражданской принадлежности, - отметили в ведомстве.

В феврале 2020 года Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении 17 июля 2014 года в Донецкой области Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Самолёт летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, в катастрофе погибли 298 человек. Следствие установило, что самолёт был сбит ракетой комплекса «Бук».

ИСТОЧНИК KP.RU

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