2020-02-15T12:58:33+03:00
Общество

Около 2 миллионов россиян употребляют наркотики

1,3% признались, что принимают наркотические вещества регулярно или эпизодически
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
1,9 миллиона россиян регулярно или эпизодически употребляют наркотики, сказано в данных социологических исследований антинаркотических комиссий1,9 миллиона россиян регулярно или эпизодически употребляют наркотики, сказано в данных социологических исследований антинаркотических комиссийФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

1,9 миллиона россиян регулярно или эпизодически употребляют наркотики, сказано в данных социологических исследований антинаркотических комиссий в российских регионах, которые опубликованы в проекте Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года.

- Число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 миллиона человек, или 1,3%, - сказано в сообщении.

Подобное исследование проводят, чтобы узнать уровень наркотизации населения, а также выявить отношение общества к проблемам в сфере контроля за оборотом наркотиков.

Результаты опроса также показали, что 22,1% предлагали попробовать наркотики, а в кругу общения 23,9% есть люди с опытом употребления наркотиков.

Ранее сайт kp.ru писал, что МВД России создало законопроект, ужесточающий наказание за пропаганду использования наркотических веществ в Интернете. В проекте, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов, указано, что теперь за распространение информации о наркотиках в Сети можно будет получить штраф в 50 тысяч рублей, либо тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первую смерть в Европе от коронавируса зафиксировали во Франции
Около 2 миллионов россиян употребляют наркотики
Генпрокуратура России обвиняет Нидерланды в уклонении от всестороннего расследования крушения МН17
В Китае часть вакцин от коронавируса уже тестируют на животных
РУСАДА располагает информацией по дисквалификации олимпийского чемпиона Устюгова
В России нет ни одного нового заражённого коронавирусом
Массовое заражение коронавирусом подозревают в одной из японских больниц
Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта
Правительство одобрило законопроект о бесплатных лекарствах
В МИДе Ирана подтвердили отказ выдать "чёрные ящики" сбитого украинского Боинга
Президент Литвы рассказал, как США и НАТО помогают "сдерживать" Россию
Семеро россиян покинули круизный лайнер Westerdam
В самом южном городе планеты открылась фотовыставка, посвящённая 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями
Историки считают, что скрывавшийся переводчик, преследуемый по делу об уничтожении Ейского детдома, жив
Православные христиане празднуют Сретение Господне
Первая страна эвакуирует своих граждан с круизного лайнера в Японии
В США планируют уже к ноябрю подготовить 150 миллионов доз вакцины от коронавируса
Украинцы предложили румынам вместе "противостоять" России в Черном море
Бросивший сыновей в Шереметьево мужчина арестован
После запугивания американскими санкциями в Мексике передумали закупать у России военные вертолеты
В Ухане жителям запретили покидать микрорайоны из-за распространения коронавируса
Эксперт РАН сообщил, что зима в Москве закончилась