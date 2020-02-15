Около 2 миллионов россиян употребляют наркотики

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:58:33+03:00

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1,9 миллиона россиян регулярно или эпизодически употребляют наркотики, сказано в данных социологических исследований антинаркотических комиссий в российских регионах, которые опубликованы в проекте Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года.

- Число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 миллиона человек, или 1,3%, - сказано в сообщении.

Подобное исследование проводят, чтобы узнать уровень наркотизации населения, а также выявить отношение общества к проблемам в сфере контроля за оборотом наркотиков.

Результаты опроса также показали, что 22,1% предлагали попробовать наркотики, а в кругу общения 23,9% есть люди с опытом употребления наркотиков.

Ранее сайт kp.ru писал, что МВД России создало законопроект, ужесточающий наказание за пропаганду использования наркотических веществ в Интернете. В проекте, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов, указано, что теперь за распространение информации о наркотиках в Сети можно будет получить штраф в 50 тысяч рублей, либо тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU