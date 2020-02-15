Первую смерть в Европе от коронавируса зафиксировали во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен заявила о первой в Европе смерти от коронавируса, сообщает BFMTV в своём Twitter.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что случаи заражения коронавирусом во французских городах стали первыми в Европе.
В России по состоянию на 15 февраля на карантине находятся более 500 человек, в Роспотребнадзор сообщили, что в России нет ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа.
В Китае заразились 1700 врачей, работавших над излечением от вируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.
ИСТОЧНИК KP.RU
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