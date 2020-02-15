«Беспредел»: Устюгов не удивлен решением IBU о его дисквалификации и лишении золота Игр-2014

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:33:49+03:00

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов заявил, что не удивлен решением Международного союза биатлонистов (IBU), который в 2018 году вынес решение о том, что спортсмен не употреблял допинг, а «теперь вдруг снова».

«Уже не удивлен, беспредел есть беспредел. Живу так уже шесть лет», - передает ТАСС слова биатлониста.

По словам Устюгова, не было никаких аргументов и свидетелей во время заседания панели. Спортсмен заявил, что намерен действовать до конца. Он рассказал, что уже пошел в австрийский суд и пойдет в «любой другой». «Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», - добавил олимпийский чемпион.

Как сообщал сайт kp.ru, что российский биатлонист был признан виновным в употреблении оксандролона - запрещенного анаболического стероида. Было принято решение лишить спортсмен золота Олимпиады в Сочи 2014 года. Более того, все результаты Устюгова с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 подлежат дисквалификации. Также спортсмена лишат всех медалей, очков и призов за этот период.

ИСТОЧНИК KP.RU