2020-02-15T20:48:20+03:00
Происшествия

Российские туристы попали под лавину в горнолыжном курорте Грузии

Спасателям удалось найти троих, поиски одного россиянина продолжаются
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российские туристы попали под лавину в горнолыжном курорте ГрузииРоссийские туристы попали под лавину в горнолыжном курорте ГрузииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В грузинском горнолыжном курорте Гудаури сошедшая с горы снежная лавина накрыла группу российских туристов.

В государственной компании по развитию горных курортов Грузии сообщили, что спасателям удалось найти троих, но поиски одного россиянина продолжаются. В компании не уточнили пол и возраст пропавшего человека.

По их данным, группа российских туристов в субботу, 15 февраля, во время катания на лыжах оказалась на территории, запрещенной к посещению из-за угрозы схода лавин. Как сообщают в компании, они катались без специального защитного снаряжения.

Напомним, 4 февраля в турецкой провинции Ван, расположенной на востоке страны, сошедшая с горы снежная лавина накрыла микроавтобус с людьми, в результате погибли 38 человек. Еще 53 человека получили различные травмы и обратились за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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