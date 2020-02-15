Российские туристы попали под лавину в горнолыжном курорте Грузии

15 Февр. 2020 2020-02-15T20:48:20+03:00

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В грузинском горнолыжном курорте Гудаури сошедшая с горы снежная лавина накрыла группу российских туристов.

В государственной компании по развитию горных курортов Грузии сообщили, что спасателям удалось найти троих, но поиски одного россиянина продолжаются. В компании не уточнили пол и возраст пропавшего человека.

По их данным, группа российских туристов в субботу, 15 февраля, во время катания на лыжах оказалась на территории, запрещенной к посещению из-за угрозы схода лавин. Как сообщают в компании, они катались без специального защитного снаряжения.

Напомним, 4 февраля в турецкой провинции Ван, расположенной на востоке страны, сошедшая с горы снежная лавина накрыла микроавтобус с людьми, в результате погибли 38 человек. Еще 53 человека получили различные травмы и обратились за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU