Глава МИД Японии на встрече с Лавровым сообщил о намерении обсудить вопрос мирного договора
На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в начале встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о намерении обсудить с ним вопрос заключения мирного договора.
«На сегодняшней нашей встрече (…) хотелось бы продолжить наши откровенные дискуссии по двусторонней проблематике, включая вопрос о заключении мирного договора с тем, чтобы сделать нынешний 2020 год плодотворным годом», - сказал глава японского дипломатического ведомства и выразил надежду, что они смогут обсудить «целый ряд взаимно интересующих нас вопросов».
В начале встречи Мотэги также поздравил Лаврова «с уже шестым по счету назначением на пост министра иностранных дел» и сообщил, что рад продолжить работать вместе с ним.
Напомним, в январе премьер-министр страны Синдзо Абэ сообщал, что намерен «упорно двигаться» к цели решения территориальной проблемы и правительство Японии также решительно настроено на разрешение этой проблемы и подписание мирного договора с Россией.
Лавров прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU