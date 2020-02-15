15 Февр. 2020 2020-02-15T22:35:13+03:00

Глава МИД Японии на встрече с Лавровым сообщил о намерении обсудить вопрос мирного договора Фото: REUTERS

Мотэги заявил, что хотел бы продолжить «откровенные дискуссии» по двусторонней проблематике [видео]

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На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в начале встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о намерении обсудить с ним вопрос заключения мирного договора.

«На сегодняшней нашей встрече (…) хотелось бы продолжить наши откровенные дискуссии по двусторонней проблематике, включая вопрос о заключении мирного договора с тем, чтобы сделать нынешний 2020 год плодотворным годом», - сказал глава японского дипломатического ведомства и выразил надежду, что они смогут обсудить «целый ряд взаимно интересующих нас вопросов».

В начале встречи Мотэги также поздравил Лаврова «с уже шестым по счету назначением на пост министра иностранных дел» и сообщил, что рад продолжить работать вместе с ним.

Напомним, в январе премьер-министр страны Синдзо Абэ сообщал, что намерен «упорно двигаться» к цели решения территориальной проблемы и правительство Японии также решительно настроено на разрешение этой проблемы и подписание мирного договора с Россией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760930" frameborder="0"></iframe> Лавров прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU