Япония "преисполнена решимости" подписать мирный договор с Россией

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:44:49+03:00

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Правительство Японии решительно настроено на разрешение территориальной проблемы и подписание мирного договора с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр страны Синдзо Абэ, выступая на открытии сессии парламента в понедельник, 20 января.

Он напомнил, что в настоящий момент последовательно осуществляются все договоренности, достигнутые Токио с президентом РФ Владимиром Путиным. Бывшие жители островов южной части Курил совершают паломничества к могилам предков, успешно продвигается совместная хозяйственная деятельность.

"Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации 1956 года, решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом [РФ]", - цитирует ТАСС Абэ.

Напомним, что для заключения мирного договора Япония должна признать итоги Второй мировой войны. Однако, как неоднократно писал сайт kp.ru, Токио хочет вернуть себе четыре Курильских южных острова, на которых сейчас ведется совместная сельхоздеятельность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU