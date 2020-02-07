Синдзо Абэ намерен «упорно двигаться» к заключению мирного договора с Россией

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:15:02+03:00

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен «упорно двигаться» к цели решения территориальной проблемы, связанной с островами Курильской гряды, и заключению мирного договора с Россией.

«Я намерен продвигать совместную работу для поиска решения, приемлемого для обеих сторон, и шаг за шагом продвигать переговоры вперед», - сказал глава японского правительства.

Абэ отметил, что прежде всего необходимо, чтобы «между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы». По его словам, четыре острова, Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, должны стать «островами дружбы».

Он таже напомнил, что в прошлом году были осуществлены пилотные проекты по туризму и пообещал «впредь двигаться к осуществлению деятельности так, чтобы она не нарушала юридической позиции обеих стран».

Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора между Россией и Японией не существует. Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии заключить мирный договор без предварительных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU