Глава Минэнерго США уверен, что у России нет технологий для завершения «Северного потока-2»

15 Февр. 2020 2020-02-15T22:53:12+03:00

Глава Минэнерго США утверждает, что у России нет технологий для завершения «Северного потока-2» Фото: REUTERS

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Министр энергетики США Дэн Бруйет считает, что Россия не сможет собственными силами завершить газопровод «Северный поток – 2». Он утверждает, что российские компании не смогут обойти американские санкции, которые были введены в отношении трубопровода в конце 2019 года

«Им грозит очень длительная задержка, потому что у России нет соответствующих технологий», - передает Bloomberg слова министра.

По словам Бруйета, даже если Россия сможет их разработать технологии, то США «посмотрит, какие действия последуют». «Но не думаю, что это столь же просто, как сказать: что ж, мы почти у цели, осталось только все закончит», - добавил он.

Напомним, накануне глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле выразил уверенность в том, что Россия завершат строительство газопровода и отметил, что речь идет не о «супертехнологии». В российской компании «Газпрома» сообщили, что сроки запуска назначены на конец 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU