2020-02-15T04:27:18+03:00
В мире

В Китае число погибших от коронавируса увеличилось до 1523 человек

За 14 февраля в КНР коронавирус унес жизни 143 пациентов
Юлия САЛЬНИКОВА
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За сутки в Китае подтверждено 2641 новых подтвержденных инфекцийЗа сутки в Китае подтверждено 2641 новых подтвержденных инфекцийФото: REUTERS
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Число жертв коронавируса в Китае по данным на конец 14 февраля достигло 1523 человек. Об этом сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. За сутки медики констатировали смерти 143 пациентов с коронавирусом, основная их часть произошла в провинции Хубэй (139 смертей за день).

Продолжает расти число заразившихся- за сутки диагноз поставили 2641 жителям Китая. Общее число людей с диагнозом коронавирус достигло 66 492.

Врачи из провинции Хубэй для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, начали применять новую методику лечения - плазмотерапию. Оказалось, в плазме переживших коронавирус, есть антитела, на основе которых сделали препарат. Выписавшихся из больниц бывших носителей коронавируса призывают прийти в больницы и сдать кровь. Метод оказался настолько эффективен, что пациенты уже через 10-12 часов чувствуют себя лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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