В Китае число погибших от коронавируса увеличилось до 1523 человек
Число жертв коронавируса в Китае по данным на конец 14 февраля достигло 1523 человек. Об этом сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. За сутки медики констатировали смерти 143 пациентов с коронавирусом, основная их часть произошла в провинции Хубэй (139 смертей за день).
Продолжает расти число заразившихся- за сутки диагноз поставили 2641 жителям Китая. Общее число людей с диагнозом коронавирус достигло 66 492.
Врачи из провинции Хубэй для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, начали применять новую методику лечения - плазмотерапию. Оказалось, в плазме переживших коронавирус, есть антитела, на основе которых сделали препарат. Выписавшихся из больниц бывших носителей коронавируса призывают прийти в больницы и сдать кровь. Метод оказался настолько эффективен, что пациенты уже через 10-12 часов чувствуют себя лучше.
ИСТОЧНИК KP.RU