Пять стран вновь потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boeing

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:17:28+03:00

В начале января под Тегераном разбился самолет со 176 пассажирами и членами экипажа на борту

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Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и четверо его коллег из других стран потребовали от Ирана как можно скорее выплатить компенсации родным погибших в результате авиакатастрофы под Тегераном.

Напомним, что украинский Boeing 737 разбился 8 января 2020 года спустя несколько минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 176 человек, все они погибли.

Сайт kp.ru писал, что ответственность за случившееся на себя взяло элитное подразделение войск Ирана Корпус стражей исламской революции. Военные приняли лайнер за вражеский объект и задействовали ПВО.

Ранее главы МИД Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана уже требовали от Ирана проведения тщательного расследования и выплаты компенсаций. Тема была вновь затронута на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы настойчиво потребовали от Ирана срочной выплаты компенсаций семьям погибших в соответствии с международными стандартами", - цитирует телеканал CBC Шампаня.

Министр подчеркнул, что суммы должны быть одинаковыми для всех.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU