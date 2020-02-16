2020-02-16T08:28:16+03:00
В мире

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 29 человек

Заболевание выявлено у 38-летнего гражданина республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Южной Корее подтвержден новый случай заражения коронавирусомВ Южной Корее подтвержден новый случай заражения коронавирусомФото: REUTERS
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В Южной Корее зафиксирован новый случай заражения коронавирусом COVID-2019. Общее число инфицированных на территории республики возросло до 29 человек. Информацию подтвердила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Новым пациентом стал 38-летний южнокореец, который уверяет, что не выезжал за границу. Анализ показал наличие у него в крови коронавируса. Мужчина направлен на карантин в Медицинский центр при университете Коре. Об этом сообщается на сайте организации.

Из всех заболевших девять человек уже выздоровели и были выписаны. На лечении в Южной Корее остаются лишь 20 человек. Еще 577 пациентов находятся на проверке.

Сайт kp.ru писал, что по всему миру число зараженных коронавирусом увеличилось до 68,5 тысячи. Скончались 1665 человек, причем 142 из них умерли лишь за минувшие сутки.

Выявленные в России инфицированные прошли лечение и покинули больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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