Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 29 человек

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:28:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Южной Корее зафиксирован новый случай заражения коронавирусом COVID-2019. Общее число инфицированных на территории республики возросло до 29 человек. Информацию подтвердила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Новым пациентом стал 38-летний южнокореец, который уверяет, что не выезжал за границу. Анализ показал наличие у него в крови коронавируса. Мужчина направлен на карантин в Медицинский центр при университете Коре. Об этом сообщается на сайте организации.

Из всех заболевших девять человек уже выздоровели и были выписаны. На лечении в Южной Корее остаются лишь 20 человек. Еще 577 пациентов находятся на проверке.

Сайт kp.ru писал, что по всему миру число зараженных коронавирусом увеличилось до 68,5 тысячи. Скончались 1665 человек, причем 142 из них умерли лишь за минувшие сутки.

Выявленные в России инфицированные прошли лечение и покинули больницы.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU