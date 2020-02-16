2020-02-16T13:33:44+03:00
Общество

В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах

Димитрий Смирнов сравнил не состоящих в браке женщин с "бесплатными проститутками"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Протоиерей Димитрий СмирновПротоиерей Димитрий СмирновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Русской православной церкви призвали не воспринимать буквально высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о том, что гражданские жены сравнимы с "бесплатными проститутками".

По словам заместителя главы синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, священнослужитель всего лишь хотел привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин. Он не ставил своей целью оскорбить женщин, а лишь указывал на то, что статус гражданской жены унижает их достоинство.

"Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жён, нанося им психологическую травму", - цитирует "Интерфакс" Кипшидзе.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году именно Димитрий Смирнов был тем, кто заявил о "слабости" женского ума,

ИСТОЧНИК KP.RU

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