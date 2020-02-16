В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах
В Русской православной церкви призвали не воспринимать буквально высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о том, что гражданские жены сравнимы с "бесплатными проститутками".
По словам заместителя главы синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, священнослужитель всего лишь хотел привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин. Он не ставил своей целью оскорбить женщин, а лишь указывал на то, что статус гражданской жены унижает их достоинство.
"Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жён, нанося им психологическую травму", - цитирует "Интерфакс" Кипшидзе.
Сайт kp.ru писал, что в прошлом году именно Димитрий Смирнов был тем, кто заявил о "слабости" женского ума,
ИСТОЧНИК KP.RU