Коронавирус на Тайване: зарегестрирован первый случай смерти
В Тайване зафиксировали первый случай смерти от заражения новым типом коронавируса. Сообщается, что жертвой болезни стал 60-летний мужчина.
Примечательно то, что погибший за последние пару месяцев не ездил ни в город Ухань, ни в китайскую провинцию Хубэй. Также мужчина не контактировал с больными коронавирусом.
Местные власти выясняют, каким образом он мог заразиться.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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