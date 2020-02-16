Коронавирус на Тайване: зарегестрирован первый случай смерти

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:14:45+03:00

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В Тайване зафиксировали первый случай смерти от заражения новым типом коронавируса. Сообщается, что жертвой болезни стал 60-летний мужчина.

Примечательно то, что погибший за последние пару месяцев не ездил ни в город Ухань, ни в китайскую провинцию Хубэй. Также мужчина не контактировал с больными коронавирусом.

Местные власти выясняют, каким образом он мог заразиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758996" frameborder="0"></iframe> На круизном лайнере обнаружили коронавирус у 10 человек.У берегов Японии дрейфует круизное судно

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ИСТОЧНИК KP.RU