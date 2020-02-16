2020-02-16T15:14:45+03:00
В мире

Коронавирус на Тайване: зарегестрирован первый случай смерти

Жертвой "китайского вируса" стал 60-летний мужчина
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Тайване зафиксировали первый случай смерти от заражения новым типом коронавируса. Сообщается, что жертвой болезни стал 60-летний мужчина.

Примечательно то, что погибший за последние пару месяцев не ездил ни в город Ухань, ни в китайскую провинцию Хубэй. Также мужчина не контактировал с больными коронавирусом.

Местные власти выясняют, каким образом он мог заразиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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