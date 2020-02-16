Китайский коронавирус, последние новости на 16 февраля 2020 года: первая смерть в сердце Европы

На утро 16 февраля число зараженных коронавирусом во всем мире приблизилось к 70 000 человек. При этом смертность от болезни сильно замедлилась. По последним данным, жертвами новой напасти стали 1669 человек. А число успешно вылечившихся приблизилось к десяти тысячам.

Однако сравнительно оптимистичные новости из Китая омрачили сообщения из самого сердца Европы. В Париже болезнь не смог победить 80-летний турист, который недавно вернулся из злополучной провинции Хубэй. Его борьба за жизнь шла больше трех недель.

Страшные новости со всех уголков света убедили власти США в необходимости эвакуации своих граждан с «чумного лайнера» Diamond Princess.В ближайшее время их доставят на двух самолетах в Америку для более комфортного карантина. Но на Родину доставят лишь внешне здоровых американцев. Остальные будут ждать выздоровления в Японии. Заметим, что за последние сутки на борту судна выявили 70 новых случаев заражения.

А вот в России на данный момент все спокойно. Во Владивостоке выписали 12 студентов ДВФУ из Китая, которые находились на карантине. Коронавируса ни у кого из них не было обнаружено. Новых случаев заболевания в стране также не выявлено.

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