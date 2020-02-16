2020-02-16T08:00:41+03:00
Общество

Китайский коронавирус, последние новости на 16 февраля 2020 года: первая смерть в сердце Европы

Мы собрали последние новости о китайском коронавирусе на утро 16 февраля 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Китайская туристка в столичном аэропорту Шереметьево. Фото: Михаил Терещенко/ТАССКитайская туристка в столичном аэропорту Шереметьево. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

На утро 16 февраля число зараженных коронавирусом во всем мире приблизилось к 70 000 человек. При этом смертность от болезни сильно замедлилась. По последним данным, жертвами новой напасти стали 1669 человек. А число успешно вылечившихся приблизилось к десяти тысячам.

Однако сравнительно оптимистичные новости из Китая омрачили сообщения из самого сердца Европы. В Париже болезнь не смог победить 80-летний турист, который недавно вернулся из злополучной провинции Хубэй. Его борьба за жизнь шла больше трех недель.

Страшные новости со всех уголков света убедили власти США в необходимости эвакуации своих граждан с «чумного лайнера» Diamond Princess.В ближайшее время их доставят на двух самолетах в Америку для более комфортного карантина. Но на Родину доставят лишь внешне здоровых американцев. Остальные будут ждать выздоровления в Японии. Заметим, что за последние сутки на борту судна выявили 70 новых случаев заражения.

А вот в России на данный момент все спокойно. Во Владивостоке выписали 12 студентов ДВФУ из Китая, которые находились на карантине. Коронавируса ни у кого из них не было обнаружено. Новых случаев заболевания в стране также не выявлено.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США эвакуируют 380 своих граждан с «чумного лайнера» Diamond Princess

В ближайшее время их доставят на двух самолетах в Америку для более комфортного карантина [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад
«Сложно поверить, что еще два месяца назад этот вирус, поглотивший сейчас все внимание СМИ, финансовых рынков и политиков, был нам абсолютно неизвестен», - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
Чудеса российской медицины: Как на комиссиях по инвалидности "излечивают" болезни
Детей с редким врожденным заболеванием с 14 лет признают здоровыми. Снимают инвалидность, лишают всех льгот и денег. Раз не похож на олигофрена, значит, все в порядке? В ситуации разбиралась Дина Карпицкая
Банды норвежских чеченцев, «грязные копы» и удар по секс-рынку: Обнаружен секретный форум российских проституток
Работающие в разных странах мира девушки рассказывают о самых отмороженных клиентах, сутенерах, платящих за прием наркотиков, и многие другие гадости
Новости 24
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 29 человек
Пять стран вновь потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Скабеева обратила внимание на "украинский феномен" Зеленского
"Никогда не говори никогда": "Газпром" ответил США на слова о Nord Stream 2
Коалиция США подтвердила ракетный обстрел своей базы в Багдаде
Российские конькобежцы Кулижников и Воронина установили новые рекорды и завоевали золото чемпионата мира
В ДТП под Саратовом погиб грудной ребенок, четыре человека пострадали
Японские медики обнаружили коронавирус на круизном лайнере у 355 человек
Reuters сообщило о ракетном обстреле военной базы коалиции США в Багдаде
Из-за коронавируса в Китае умерли 1665 человек
Пушков: ЕС с антироссийскими санкциями «попал в собственную ловушку»
SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 с очередными 60 спутниками
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1596
На юго-востоке Москвы полиция задержала мужчину, выстрелившего в человека
США запустили ракету Antares с грузовиком Cygnus
Израильтянка на предвыборном митинге запустила в Нетаньяху яблоком
«Фантомные идеи»: Косачев посоветовал Зеленскому привыкать к тому, что Крым – это Россия
Лавров сообщил, что Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь в Китай
Глава Минэнерго США уверен, что у России нет технологий для завершения «Северного потока-2»
Глава МИД Японии на встрече с Лавровым сообщил о намерении обсудить вопрос мирного договора
Военные Израиля сообщили о запуске двух ракет из сектора Газа
В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о российском «руководстве войной» в Ливии
Российского художника Павленского задержали в Париже за «бандитизм с применением опасных средств»
Ученые назвали самый вероятный источник коронавируса
Российские туристы попали под лавину в горнолыжном курорте Грузии
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова о консультации по Шпицбергену
Лавров обсудил со Столтенбергом отношения России и НАТО
«Не могу без него»: Зеленский пожаловался на музыку вместо перевода в Мюнхене