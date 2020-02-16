2020-02-16T18:21:14+03:00
В мире

В Китае запустили в производство первое возможное лекарство от коронавируса

Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В восточной китайской провинции Чжэцзян запустили в производства первое возможное лекарство от коронавируса.

В данном случае речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.

- Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые могут быть эффективны в лечении, - говорится в заявлении правительства города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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