Российскому послу в Турции пригрозили "возвести небоскребы из черепов ваших военных"

16 Февр. 2020 2020-02-16T20:18:08+03:00

Ранее Алексей Ерхов рассказывал, что последние события в Сирии вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях

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Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что в его адрес продолжают поступать многочисленные угрозы.

Ранее он рассказывал, что последние события на сирийской территории вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях. Теперь Ерхов ежедневно получает множество угроз от пользователей Сети.

- Такие вещи, как “Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных” и “Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови” и так далее", - отмечает посол.

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ИСТОЧНИК KP.RU