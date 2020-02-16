2020-02-16T20:18:08+03:00
Политика

Российскому послу в Турции пригрозили "возвести небоскребы из черепов ваших военных"

Ранее Алексей Ерхов рассказывал, что последние события в Сирии вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что в его адрес продолжают поступать многочисленные угрозы.

Ранее он рассказывал, что последние события на сирийской территории вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях. Теперь Ерхов ежедневно получает множество угроз от пользователей Сети.

- Такие вещи, как “Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных” и “Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови” и так далее", - отмечает посол.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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