"Турция обеспечит безопасность": в Кремле отреагировали на угрозы российскому послу
В Кремле уверены, что Турция сможет обеспечить безопасность всех сотрудников российской дипломатической миссии, которые работают в Анкаре. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об угрозах, поступающих в адрес посла Андрея Ерохова.
"Мы не сомневаемся, что турецкая сторона предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла... в соответствии с Венской конвенцией, а также духом наших двусторонних отношений", - сказал представитель администрации главы государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU