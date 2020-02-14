"Турция обеспечит безопасность": в Кремле отреагировали на угрозы российскому послу

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:20:53+03:00

Дипломат Андрей Ерохов стал получать угрозы после обострения ситуации в Сирии

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В Кремле уверены, что Турция сможет обеспечить безопасность всех сотрудников российской дипломатической миссии, которые работают в Анкаре. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об угрозах, поступающих в адрес посла Андрея Ерохова.

"Мы не сомневаемся, что турецкая сторона предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла... в соответствии с Венской конвенцией, а также духом наших двусторонних отношений", - сказал представитель администрации главы государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU