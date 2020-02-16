"Можно мужчин как-нибудь назвать?": Захарова раскритиковала слова протоиерея о гражданских женах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальные заявления протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил женщин, живущих в гражданском браке с мужчинами, с "бесплатными проститутками".
- Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать? - заявила Захарова.
Дипломат в Facebook обратилась к председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиру Легойде и попросила дать определение мужчинам, которые живут в гражданском браке.
Напомним, в Госдуме сочли слова Смирнова оскорблением и напомнили, что гражданские браки складываются по разным причинам.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах. Димитрий Смирнов сравнил не состоящих в браке женщин с "бесплатными проститутками". По мнению представителя РПЦ, священнослужитель всего лишь хотел привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU