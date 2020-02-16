"Можно мужчин как-нибудь назвать?": Захарова раскритиковала слова протоиерея о гражданских женах

16 Февр. 2020 2020-02-16T21:51:46+03:00

Ранее Димитрий Смирнов назвал женщин, которые не вступают в официальный брак, "бесплатными проститутками"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальные заявления протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил женщин, живущих в гражданском браке с мужчинами, с "бесплатными проститутками".

- Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать? - заявила Захарова.

Дипломат в Facebook обратилась к председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиру Легойде и попросила дать определение мужчинам, которые живут в гражданском браке.

Напомним, в Госдуме сочли слова Смирнова оскорблением и напомнили, что гражданские браки складываются по разным причинам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах. Димитрий Смирнов сравнил не состоящих в браке женщин с "бесплатными проститутками". По мнению представителя РПЦ, священнослужитель всего лишь хотел привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU