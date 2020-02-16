В Москве двое рабочих разбились насмерть, упав вместе с сотовой вышкой
Вечером в воскресенье, 16 февраля, на северо-востоке Москвы рухнула сотовая вышка, на которой работали двое монтажников. Оба рабочих упали на асфальт и разбились насмерть. Об этом сайту kp.ru рассказали очевидцы, они же прислали нам кадры с места происшествия.
Трагедия случилась возле дома №5 на улице Малыгина, там сейчас работают сотрудники полиции и экстренных служб столицы. По предварительной версии, мачта связи вместе с монтерами рухнула из-за того, что одна из проезжавших мимо машин задела обвисшие провода. Причину случившегося установят следователи. Возможно, будет возбуждено уголовное дело.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года на Таллинской улице в СЗАО Москвы погибли двое рабочих, которые откачивали воду из канализационного колодца.
В Москве сотовая вышка рухнула вместе с двумя рабочими.
ИСТОЧНИК KP.RU