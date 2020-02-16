В Москве двое рабочих разбились насмерть, упав вместе с сотовой вышкой

16 Февр. 2020 2020-02-17T00:00:00+03:00

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Вечером в воскресенье, 16 февраля, на северо-востоке Москвы рухнула сотовая вышка, на которой работали двое монтажников. Оба рабочих упали на асфальт и разбились насмерть. Об этом сайту kp.ru рассказали очевидцы, они же прислали нам кадры с места происшествия.

Трагедия случилась возле дома №5 на улице Малыгина, там сейчас работают сотрудники полиции и экстренных служб столицы. По предварительной версии, мачта связи вместе с монтерами рухнула из-за того, что одна из проезжавших мимо машин задела обвисшие провода. Причину случившегося установят следователи. Возможно, будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года на Таллинской улице в СЗАО Москвы погибли двое рабочих, которые откачивали воду из канализационного колодца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761179" frameborder="0"></iframe> В Москве сотовая вышка рухнула вместе с двумя рабочими.

ИСТОЧНИК KP.RU