Специалисты рассказали, в каких регионах России выше качество жизни
Эксперты провели очередное исследование – уже восьмое по счету, – в котором выяснили, какие регионы России стали самыми лучшими для жизни в прошедшем 2019 году. Первые строчки рейтинга традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В первую десятку также вошли Татарстан, Краснодарский край, а также Белгородская, Воронежская, . Ленинградская и Калининградская, замыкает десятку лидеров ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ).
Рейтинг качества жизни в регионах России
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Московская область
4. Республика Татарстан
5. Белгородская область
6. Краснодарский край
7. Воронежская область
8. Ленинградская область
9. Калининградская область
10. Ханты-Мансийский автономный округ
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ИСТОЧНИК KP.RU