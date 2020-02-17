2020-02-17T05:49:36+03:00
Общество

Специалисты рассказали, в каких регионах России выше качество жизни

Первые строчки в рейтинге традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область
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Москва снова возглавила рейтинг регионов с высоким качеством жизниМосква снова возглавила рейтинг регионов с высоким качеством жизниФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Эксперты провели очередное исследование – уже восьмое по счету, – в котором выяснили, какие регионы России стали самыми лучшими для жизни в прошедшем 2019 году. Первые строчки рейтинга традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В первую десятку также вошли Татарстан, Краснодарский край, а также Белгородская, Воронежская, . Ленинградская и Калининградская, замыкает десятку лидеров ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ).

Рейтинг качества жизни в регионах России

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Московская область

4. Республика Татарстан

5. Белгородская область

6. Краснодарский край

7. Воронежская область

8. Ленинградская область

9. Калининградская область

10. Ханты-Мансийский автономный округ

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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