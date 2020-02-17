В России увеличилось на 20 процентов число секс-преступлений против детей

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:26:34+03:00

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В России выросло число преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков. По сравнению с 2016 годом цифра выросла на 20 процентов.

Такие данные отражены в статистике Генпрокуратуры. Помимо увеличения общего количества наблюдается еще одна тенденция - на одну жертву все чаще приходится сразу несколько преступлений.

В 2019 году было зарегистрировано 14,8 тыс. Подобных преступлений — на 4,3% больше, чем в 2018-м.

А в 2016 показатель оставался на уровне 12,4 тыс. секс-преступлений против несовершеннолетних — таким образом. Прирост за четыре года составил 19,3%.

Несмотря на то, что растет общее количество, число пострадавших в 2019 году впервые сократилось на 0,8% (относительно 2018 года) - 11,5 тысяч человек. В 2016 году жертвами стали 10,9 тыс. Детей и подростков.

Таким образом если число уголовных дел разделить на количество пострадавших, то получается, что в 2016 году на одного несовершеннолетнего приходилось 1,1 дела, а в 2019 – 1,3.

Эксперты связывают рост данного показателя с распространением интернета и мессенджеров. Часто преступники находят жертву именно в виртуальном пространстве.

В свою очередь в Генпрокуратуре отметили, что законодательство в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность необходимо совершенствовать. А в Совфеде подчеркнули, что особую тревогу вызывают случаи семейно-бытового насилия со стороны отцов, усыновителей и опекунов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил в комментарии газете “Известия”, что большую часть таких нарушений можно предотвратит, если учителя, классные руководители, соседи и сотрудники органов опеки будут проявлять большую бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU