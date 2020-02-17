МИД предупредил россиян об исходящей от США угрозе
Министерство иностранных дел РФ обратило внимание выезжающих за рубеж россиян на угрозу преследования со стороны американских спецслужб. По словам дипломатов, опасность существует не только в самих Штатах, но и в других странах, которые сотрудничают с ними.
"Вынуждены констатировать, что несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия, ... правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру", - сообщается на сайте МИД.
Согласно данным ведомства, с 2008 года на территории третьих государств зафиксировано 53 таких случая. Шесть из них произошли в 2019-м. Неоднократно речь шла об откровенных провокациях и похищениях. Так было, например, с летчиком Константином Ярошенко. Сайт kp.ru писал, что в 2010 году его тайком вывезли из Либерии и уже в США обвинили в контрабанде наркотиков.
Оказавшись в руках американских правоохранителей, россияне вынуждены сталкиваться с "правовым произволом" и психологическим давлением, заявили в МИД.
"В случае отказа от признания какой-либо вины, наших соотечественников показательно приговаривают к огромным тюремным срокам", - говорится в сообщении.
Российские дипломаты делают все возможное для помощи оказавшимся в беде гражданам, но призывают тщательно взвешивать риски перед планированием поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU