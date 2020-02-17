2020-02-17T14:09:32+03:00
Политика

МИД предупредил россиян об исходящей от США угрозе

Выезжающие за рубеж граждане могут подвергнуться преследованию со стороны американских спецслужб
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США неоднократно похищали россиян и оказывали на них психологическое давлениеСША неоднократно похищали россиян и оказывали на них психологическое давлениеФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел РФ обратило внимание выезжающих за рубеж россиян на угрозу преследования со стороны американских спецслужб. По словам дипломатов, опасность существует не только в самих Штатах, но и в других странах, которые сотрудничают с ними.

"Вынуждены констатировать, что несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия, ... правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру", - сообщается на сайте МИД.

Согласно данным ведомства, с 2008 года на территории третьих государств зафиксировано 53 таких случая. Шесть из них произошли в 2019-м. Неоднократно речь шла об откровенных провокациях и похищениях. Так было, например, с летчиком Константином Ярошенко. Сайт kp.ru писал, что в 2010 году его тайком вывезли из Либерии и уже в США обвинили в контрабанде наркотиков.

Оказавшись в руках американских правоохранителей, россияне вынуждены сталкиваться с "правовым произволом" и психологическим давлением, заявили в МИД.

"В случае отказа от признания какой-либо вины, наших соотечественников показательно приговаривают к огромным тюремным срокам", - говорится в сообщении.

Российские дипломаты делают все возможное для помощи оказавшимся в беде гражданам, но призывают тщательно взвешивать риски перед планированием поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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