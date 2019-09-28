Умер режиссер Марк Захаров

Режиссер Марк Захаров скончался в Москве на 86-м году жизни. В последнее время народный артист сильно болел.

Марк Захаров умер утром, 28 сентября, в одной из московских больниц. "Он скончался рано утром после продолжительной болезни", - сообщил ТАСС директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Варшавер уточнил, что Марк Захаров не смог пережить повторного воспаления легких. По его словам, даты прощания и похорон будут известны позже. Друзья и коллеги не могут поверить в скорбную весть. "Умер последний из магикан", - не находит себе места директор театра.

Архивное фото: Президент РФ Дмитрий Медведев (справа) приехал поздравить художественного руководителя театра `Ленком` Марка Захарова с 75-летием.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Месяц назад Захаров был доставлен в одну из московских клиник из-за двустороннего воспаления легких. Режиссер до этого несколько дней испытывал проблемы с дыханием, но не решался обратиться к медикам. После госпитализации его поместили в реанимацию. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. Он снял такие фильмы, как "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхаузен" и многие другие. Это он придумал реплику Кисы Воробьянинова "Да уж!", а потом убедил цензоров, что "шмяк-шмяк-шмяк" бабочку в "Обыкновенном чуде" - это не про секс. А еще - именно Марк Анатольевич - автор писем красноармейца Федора Сухова к жене - разлюбезной Катерине Матвеевне из знаменитого боевика "Белое солнце пустыни".