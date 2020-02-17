2020-02-17T14:47:47+03:00
Происшествия

В Подмосковье полицейский производил и продавал амфетамин

Оперуполномоченного угрозыска уже задержали - его уволят из органов и привлекут к ответственности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Запрещенные вещества реализовывались оперативником через интернет-магазинЗапрещенные вещества реализовывались оперативником через интернет-магазинФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Подмосковье выявили и пресекли незаконное производство наркотиков. Оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу не только сам варил амфетамин, но и продавал его вместе со своим знакомым. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, правоохранитель задержан. В отношении него принято процессуальное решение. По факту случившегося будет проведена служебная проверка. Наркодилера уволят из органов по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.

"Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - сообщается на сайте ведомства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что оперативник производил запрещенные вещества прямо у себя дома в настоящей лаборатории, а потом продавал через интернет-магазин.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года в Подмосковье ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию. Были задержаны трое граждан Украины, курьер и предполагаемый организатор незаконной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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