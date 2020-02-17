В Подмосковье полицейский производил и продавал амфетамин
В Подмосковье выявили и пресекли незаконное производство наркотиков. Оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу не только сам варил амфетамин, но и продавал его вместе со своим знакомым. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, правоохранитель задержан. В отношении него принято процессуальное решение. По факту случившегося будет проведена служебная проверка. Наркодилера уволят из органов по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.
"Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - сообщается на сайте ведомства.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что оперативник производил запрещенные вещества прямо у себя дома в настоящей лаборатории, а потом продавал через интернет-магазин.
Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года в Подмосковье ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию. Были задержаны трое граждан Украины, курьер и предполагаемый организатор незаконной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU