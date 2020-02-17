Протоирей Смирнов пожаловался на угрозы после его слов о гражданских женах

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:28:38+03:00

Протоирей Смирнов пожаловался на угрозы с матом после его слов о гражданских женах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Протоиерей Димитрий Смирнов рассказал, что ему приходят угрозы после его слов о гражданских женах, которых он сравнил с «бесплатными проститутками».

«Люди, ничего не зная, посылают мне угрозы с матом, угрожают меня избить и прочее. Что я кому плохого сделал?», - сообщил он агентству «Москва».

Димитрий Смирнов заявил, что на него все время «сумасшедшие пишут какие-то доносы» и по этому поводу его уже знает и прокуратура, и милиция. «Они просто должны любой бред, который даже не подписан, рассмотреть», - заключил он.

Священнослужитель пообещал сегодня «все» рассказать в СМИ. «Ну, если после этого продолжится, то я могу и в суд за клевету подавать», - добавил Смирнов.

Как писал сайт kp.ru, в РПЦ призвали не воспринимать слова протоиерей буквально, пояснив, что он всего лишь хотел пристыдить мужчин, которые не берут на себя ответственность. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова священнослужителя и заявила, что «можно мужчин как-нибудь назвать».

ИСТОЧНИК KP.RU