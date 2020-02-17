Совет Думы продлил до 2 марта срок внесения поправок к проекту об изменениях в Конституции
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Совет Госдумы решил продлить до 2 марта срок представления поправок к законопроекту президента о внесении изменений в Конституцию России.
- Мы сегодня этот вопрос рассмотрели. Принято решение до 2 марта продлить срок рассмотрения поправок в Конституцию, - сказал Володин.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 23 января Госдума единогласно приняла президентские поправки к Конституции в первом чтении. Также на сайте писали о том, рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию внесла новые поправки в главный закон страны. Среди них:
1. Бывшие президенты смогут пожизненно становиться сенаторами;
2. Парламентский контроль смогут проводить Госдума и Совфед. Они будут направлять запросы в госорганы и местной власти;
3. Ежегодные доклады генпрокурора и Центробанка;
4. Правила назначения и увольнения главы Счетной платы и его замов;
5. Увеличение с 17 до 30 президентской квоты в Совете Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU