Госдума единогласно приняла президентские поправки к Конституции в первом чтении.

В четверг Государственная Дума Российской Федерации на утреннем пленарном заседании в первом чтении рассматривала проект закона о поправке к Конституции России по тематике «регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». О них в своем Послании Федеральному собранию РФ в середине января говорил президент России Владимир Путин. И путь от заявки до начала реализации оказался недолгим.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предлагаемые новации «историческим решением». Затем слово предоставили основному докладчику по проекту закона - официальный представителю Президента по законопроекту, Председателю профильного комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

- Поправки направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, закрепление социальных гарантий для граждан, развитие политической системы, в том числе путем усиления роли парламента, формирование структуры органов государственной власти, установление системы публичной власти, на повышение требований к лицам, занимающим государственные должности и совершенствование законотворческого процесса, - заявил он в своем выступлении.

После краткого доклада о сути поправок представители разных фракций засыпали его вопросами, впрочем, по большей части, технического характера.

- Основная часть норм вступит в силу сразу, но те, которые будут реализовываться через законы, вступят попозже, когда будут подготовлены новые законопроекты, - ответил на вопрос о порядке вступления поправок в силу Крашенинников и отметил, что таких законопроектов потребуется около 30. Кроме того, он подчеркнул, что многие из предлагаемых новаций уже действуют на уровне отдельных норм действующего законодательства, но теперь их предлагается закрепить на уровне Конституции. - Это позволит придать им высокую степень защиты, например от меняющихся настроений, эмоций, каких то политических историй.

Депутат Драпеко попыталась расширить тему, предложив вернуться к «пенсионной реформе», но получила ответ, что этот вопрос регулируется отдельными законами, а не Конституцией.

ГАЗ ИЛИ ТОРМОЗ?

Первым от фракций выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Обличив режим и власти, он привел в пример прошлый СССР и нынешние США и Малайзию и предложил вернуть светлые умы на Родину, правда, как, так и осталось непонятным – не силой же свозить всех, кто выехал работать в другие страны. Часть речи была посвящена, как это водится в последнее время, защите экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина. В целом же, лидер КПРФ пообещал от имени коммунистов проголосовать за предлагаемые поправки в первом чтении.

Следующим на трибуну позвали Жириновского.

- Обратите внимание, галстук Владимира Вольфовича соответствует триколору, – отметил Володин, пока Жириновский добирался до трибуны. Вольфович, как всегда, был образен.

- Парламентская республика, может, и хороша, но только в маленьких упакованных странах Европы, - Жириновский сразу подчеркнул важность своих шагов для установления президентской модели устройства России, пнул по пути Шахрая и переключился на обвинения коммунистов, которые сначала «замордовали» русских, а теперь выступают в защиту. Коммунистам Жириновский припомнил и судьбу членов 17-го съезда ВКП (б), которые были расстреляны.

- Мы хотели бы переименовать должность главы государства. Что такое президент? Давайте назовем русским словом – Верховный правитель, государь, да как угодно! Вот в Китае – председатель.

И тут же предложил принять закон, исключающий доминирование одной партии. Мол, не может быть такого, чтобы 70% принадлежали одной партии. А еще предложил ликвидировать выборы по одномандатным округам.

- Два тормоза надо ввести, - заявил Жириновский, имея в виду выборы по одномандатным и ограничение мест в законодательных органах страны для одной партии 40% мест, но тут же предложил еще «тормоза», в частности, изменить административно-территориальную систему, исключив национальные колориты.

- Минуту еще добавим, - предложил Володин, когда время Жириновского на трибуне стало подходить к концу.

- Добавьте три, что изменится, - ворчливо пробурчал Вольфович, и его услышали. Закончил он совсем пафосно, сказав, что залогом спасения России от революций и прочих потрясений должны быть «новая Конституция и ЛДПР».

Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Следующим от фракций выступал от «Единой России» Сергей Неверов. Сергей Иванович на фоне предыдущих ораторов выглядел менее колоритно, поскольку не уходил ни в исторические экскурсы, ни в обличение пороков, а говорил исключительно по сути предлагаемых поправок. Время не продлевал, уложился в регламент.

От «Справедливой России» на трибуну вышел лидер фракции Сергей Миронов. Сергей Михайлович начал свое выступление с обращения к социальным аспектам предлагаемых поправок. Оценив их в общем позитивно, он предложил заменить «регулярные» индексации пенсий на «ежегодные». Перечислив, какие позитивные изменения мы увидим «уже в этом году», Миронов обратился к поправкам в сфере государственного строительства. Как оказалось, многое из предложенного президентом не раз обсуждалось и предлагалось депутатами, в частности, его фракции. «Классная и хорошая норма», - резюмировал Сергей Михайлович, переходя от одной поправки к другой. Миронов пообещал подготовить ко второму чтению целый ряд поправок. И о социальной пенсии, и о индексации (почему-то употребив при этом термин «компенсации»), о невозможности принятия никаких законов, отменяющих социальные обязательства. Пообещал Миронов и многие новации для Центрального банка, заметив, что многое тут, особенно, норма о «независимости» должно быть пересмотрено.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

По итогам обсуждения депутаты проголосовали в первом чтении за внесенные законопроектом поправки. Сначала за поправку, а далее за сам законопроект о вносимых поправках. И по тому, и по другому голосованию требовалось не менее 2/3 голосов от числа всех депутатов Государственной Думы.

По первому голосованию из 432 депутатов, принявших участие в нем, «ЗА» проголосовали 432 депутата. Ни одного голоса «против», ни одного воздержавшегося. По второму волеизъявлению итог оказался точно таким же. 96% депутатов Госдумы проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении в целом.

После первого чтения депутаты начнут работать над выработкой и внесением в новых, уже своих дополнительных поправок, которые будут обсуждаться во фракциях, на заседаниях соответствующих Комитетов Госдумы. Второе чтение планируется провести 11-го февраля. Так что времени для этой работы совсем немного.

Далее, как и положено при принятии любого законопроекта до стадии закона, он пройдет еще через второе и третье чтение непосредственно в Государственной Думе. Причем, каждый раз будет требоваться все то же количество голосов «за», как и при первом чтении – 2/3 голосов от списочного состава всех членов парламента нынешнего созыва.

Затем законопроект поступит в Совет Федерации, члены которого в случае вступления закона в силу получат официальное звание сенаторов. И после голосования в СовФеде на подпись президенту.

Кроме того, предусмотрено, что предлагаемые изменения будут вынесены на общероссийское голосование.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756374" frameborder="0"></iframe> Госдума единогласно приняла президентские поправки к Конституции в первом чтении.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

1. На пост президента РФ не сможет претендовать лицо, которое имеет или имело раньше гражданство (вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание) любого иностранного государства. Кроме тех стран, которые стали частью Российской Федерации или вошли в е состав. Остальные требование останутся теми же, что и раньше

2. Аналогичные требования будут предъявляться к кандидатам на посты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Председателя Правительства Российской Федерации, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов, а также для судей.

3. Решения и законодательство РФ будут иметь доминирующий статус по отношению к международному праву и межгосударственным договорам. В случае, если последние станут расходиться с Конституцией РФ, они не будут подлежать исполнению на территории России.

4. Статья 75 Конституции будет дополнена положениями об установлении минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, гарантиях регулярной индексации пенсий, социальных пособий и иных выплат.

5. В Конституции пропишут новый порядок назначения Председателя Правительства Российской Федерации, его заместителей, согласно которому Президент РФ будет их назначать только после утверждения Госдумой. Точно такой же порядок и для министров, чьими ведомствами руководит Правительство РФ. А министров, которыми руководит президент, как и руководителей силовых ведомств, он будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

6. Совет Федерации сможет прекращать (по представлению президента) полномочия «судей Конституционного Суда Российской Федерации, судей Верховного Суда Российской Федерации, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи», а также и в иных случаях.

7. Конституционный Суд РФ сможет проверять (по запросам президента) конституционность законов, принятых палатами Федералдьного Собрания, до их подписания главой государства.

8. Президент «для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства предусматривается формирование Президентом Российской Федерации Государственного Совета Российской Федерации».

И против чего тут возражать?