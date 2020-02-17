2020-02-17T18:11:59+03:00
Политика

Путин назначил послом России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова

До этого он занимал должность заместителя директора Латиноамериканского департамента МИДа России
Ася КУЗНЕЦОВА
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Новому послу предстоит выстроить дальнейшие отношения с главным российским союзником в Латинской АмерикеНовому послу предстоит выстроить дальнейшие отношения с главным российским союзником в Латинской АмерикеФото: Shutterstock
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Президент России Владимир Путин назначил послом России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова вместо Владимира Заемского, который занимал этот пост с июня 2009 года.

До этого момента Сергей Мелик-Багдасаров занимал пост заместителя главы Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России. Теперь ему предстоит выстроить дальнейшие отношения с главным российским союзником в Латинской Америке. При том, что в страна переживает масштабный социально-экономический кризис, а также находится под санкциями США.

Ранее сайт kp.ru сообщал о назначении президентом Путиным нового посла России в Великобритании - Андрея Келина. Этот пост с 2011 года занимал Александр Яковенко, 26 августа 2019 года указом президента он был освобожден от этой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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