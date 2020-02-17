Гренландия планирует продавать воду из тающих ледников

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:54:50+03:00

В Министерстве энергетики Гренландии заявили, что собираются диверсифицировать экономику «вещами, которые могут быть полезны миру»

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Около 90% дохода Гренландии приходится на рыбный промысел, продажа талой воды коммерческим предприятиям позволит диверсифицировать экономику «вещами, которые могут быть полезны миру». Такое заявление сделал министр индустрии и энергетики Гренландии Йесс Сване.

«Конечно, ясно, что изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода тысячелетиями была в Гренландии в больших количествах. Сейчас мы сознаем, что можем сделать из нее пользующийся спросом на рынке продукт, которого нет в другом месте», - заявил он заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

Сване рассказал, что уже есть девять проектов с лицензией на экспорт талой воды, но планируется расширение до 16 лицензий на добычу. Он отметил, что целевой группой данной программы являются коммерческие предприятия, но «на какие рынки они хотят выйти с этой водой, их дело».

Напомним, ранее исследователи зафиксировали увеличение общего стока талой воды с ледников Гренландии на 50% по сравнению с началом индустриальной эры и на 30% по сравнению с началом XX века.

ИСТОЧНИК KP.RU