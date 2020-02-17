2020-02-17T18:54:50+03:00
Экономика

Гренландия планирует продавать воду из тающих ледников

В Министерстве энергетики Гренландии заявили, что собираются диверсифицировать экономику «вещами, которые могут быть полезны миру»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Гренландия планирует продавать воду из тающих ледниковГренландия планирует продавать воду из тающих ледниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Около 90% дохода Гренландии приходится на рыбный промысел, продажа талой воды коммерческим предприятиям позволит диверсифицировать экономику «вещами, которые могут быть полезны миру». Такое заявление сделал министр индустрии и энергетики Гренландии Йесс Сване.

«Конечно, ясно, что изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода тысячелетиями была в Гренландии в больших количествах. Сейчас мы сознаем, что можем сделать из нее пользующийся спросом на рынке продукт, которого нет в другом месте», - заявил он заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

Сване рассказал, что уже есть девять проектов с лицензией на экспорт талой воды, но планируется расширение до 16 лицензий на добычу. Он отметил, что целевой группой данной программы являются коммерческие предприятия, но «на какие рынки они хотят выйти с этой водой, их дело».

Напомним, ранее исследователи зафиксировали увеличение общего стока талой воды с ледников Гренландии на 50% по сравнению с началом индустриальной эры и на 30% по сравнению с началом XX века.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гренландия планирует продавать воду из тающих ледников
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередными 60 спутниками
«Слава Украине»: Украинская армия не откажется от приветствия бандеровцев
Путин назначил послом России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова
«Честная позиция»: В Администрации президента похвалили Исинбаеву за признание о Конституции
«Никаких мер не усиливали»: Россиянин рассказал о ситуации на круизном лайнере "Diamond Princess"
"Коронавирусная банда" ограбила коттедж в Подмосковье
Гордон написала заявление на протоирея Смирнова, назвавшего гражданских жен проститутками
Совет Думы продлил до 2 марта срок внесения поправок к проекту об изменениях в Конституции
Ученые: плохое качество сна у женщин приводит к сердечным заболеваниям
Московский банк закрыли из-за «фонящих» купюр
Лавров о возможности проведения нормандского саммита в апреле: «Пожелания, не более того»
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Легендарного разведчика Ботяна похоронили на Аллее Героев на Троекуровском кладбище
Пусть идет в Пенсионный фонд: В Большом театре ответили на претензии Волочковой
Гидрометцентр 25 лет прогнозировал погоду на 8 марта в градусах Фаренгейта, чтобы выразить своё "тёплое" отношение к женщинам
"Март - типично зимний месяц": В Гидрометцентре рассказали, когда Россию ожидают настоящие морозы
Протоирей Смирнов пожаловался на угрозы после его слов о гражданских женах
Исламисты убили 24 прихожан в церкви в Буркина-Фасо
Шойгу прибыл на переговоры в Сербию
Всех украинских прокуроров, расследовавших дело MH17, отстранили от работы
Военный историк объяснил, к чему приведут попытки искажения истории
В Подмосковье полицейский производил и продавал амфетамин