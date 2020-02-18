Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1789

18 Февр. 2020 2020-02-18T04:29:03+03:00

Число зараженных вирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заразились почти 60 тысяч человек, выздоровели 7862 жителя провинции

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Из центральной китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса COVID-19, пришли новые печальные цифры. За минувшие сутки из-за пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус-убийца, скончались 93 человека. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции в Хубэе возросло до 1789, сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По его данным на утро вторника, 18 февраля, накануне в провинции было выявлено 1807 новых случаев заражения, а с начала вспышки заболевания число зараженных коронавирусом в Хубэе достигло 59 989.

Полностью выздоровели и выписались из клиник в общей сложности 7862 жителя провинции, а в понедельник покинули больничные палаты и вернулись к обычной жизни 1223 излечившихся, передает ТАСС.

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Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU