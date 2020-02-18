Названы самые популярные свадебные месяцы

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:07:22+03:00

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Росстат выяснил, какие месяцы у россиян пользуются наибольшей популярностью для заключения брака. Безусловным лидером став август - в последний месяц лета больше всего пар стремятся стать семьей. В 2019 году в августе штамп в паспорте получили почти 133 тысячи человек.

Топ свадебных месяцев:

Август - 132 878 тыс.человек,

Июль - 112,5 тыс.,

Сентябрь -107 тыс.

Реже всего браки заключаются в январе (32,6 тысячи), феврале (32,6 тысячи) и мае (43,4 тысячи). Несмотря на то, что май теплый месяц, выбирают его не так часто. В прошлом году было заключено почти в два раза меньше браков по сравнению с октябрём (82,7 тысячи) и ноябрём (75,7 тысячи).

Эксперты связывают это с суеверием про то, что молодые, связавшие себя узами брака в этом месяце, будут всю жизнь «маяться». Чаще всего в подобное верит старшее поколение, и они старательно отговаривают будущих супругов.

- А вот популярность конца лета вполне объяснима: это возможность сэкономить, так как поспел новый урожай и установлена приемлемая цена о овощи и фрукты. Важную роль играет и психологический момент, люди больше подготовлены к свадьбе, находятся на эмоциональном подъеме после нескольких солнечных месяцев. К тому же в конце лета не так изнуряюще жарко, как в июне и июле, есть отличная возможность провести церемонию на улице, - рассказывает NEWS.ru руководитель, организатор и режиссёр свадебного агентства Наталья Шаева.

Знакомятся будущие супруги чаще всего весной и летом. Средний возраст невест составляет 25-34 года, тогда как восемь лет назад невеста была гораздо моложе: от 18 до 24 лет. А вот мужчины стабильны в этом вопросе, они стараются создавать семью в промежуток от 25-ти до 34-х лет.

Кстати, 2018 год стал настоящим антирекордом по свадьбам. Еще никогда в стране не играли так мало свадеб. В 2018 году ЗАГСы выдали 893 039 брачных свидетельств — это минимум не только с начала XXI века, но и за всю историю подсчетов с 1950 года. Прежний минимум был установлен в 2000 году (тогда на 1000 человек приходилось 6,2 бракосочетания, а сейчас - 6,1).

ИСТОЧНИК KP.RU