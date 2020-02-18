Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:33:56+03:00

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о переносе одного из календарных выходных дней на 31 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кабмине ответили, что у них есть такое право, основываясь на федеральном законе или своём нормативном акте

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Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о переносе одного из календарных выходных дней на 31 декабря. Его авторами стали депутаты ЛДПР и член Совфеда Сергей Леонов.

В проекте отзыва правительства сказано, что по нынешней редакции Трудового кодекса правительство итак имеет право переносить один из выходных дней на 31 декабря при помощи либо федерального закона, либо нормативного правового акта правительства, и дополнительное регулирование не нужно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв ведомства.

С помощью документа фракция ЛДПР предлагала закрепить указанную норму в Трудовом кодексе.

- Правительством РФ законопроект не поддерживается, - говорится в документе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме раскритиковали предложение председателя комитета по труду Ярослава Нилова о выходном 31 декабря, ответив, что в большинстве организаций последний день в году и так является сокращённым рабочим днём.

ИСТОЧНИК KP.RU