Советник главы МИД Ирана оценил предложенную США “сделку века”

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:38:53+03:00

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Мехди Санаи, советник главы МИД Ирана, оценил предложение США по “сделке века”. Тегеран не раз призывал исламский мир сплотиться для противостояния предложению Штатов по арабско-израильскому урегулированию.

-В Иране считают, что Палестина всегда должна оставаться первостепенным вопросом для исламского мира. Могут быть проблемы между арабскими странами, но это не должно стать причиной для расхождения по палестинской проблеме. Поэтому Тегеран по-прежнему поддерживает Палестину, - комментирует дипломат NEWS.ru.

Еще одна острая проблема - это Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и власти Ирана не планируют отказываться от соглашения, хотя механизм нуждается в доработке. —Это не одностороннее соглашение и если одна сторона приостановит свое членство, то договор не исчезнет.

- Конечно, иранцы очень недовольны тем, что не получают выгоды, и тем, что США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели очень жёсткие санкции против нашей республики. Тегеран не устраивает и то, что европейцы действуют не так активно, как они должны. В любом случае Иран не будет вести никаких переговоров параллельно с СВПД — только в рамках данного соглашения. Мы не будем говорить о новой сделке: какая гарантия, что её будут соблюдать? Мы этот вопрос не обсуждаем, - комментирует Мехди Санаи.

ИСТОЧНИК KP.RU