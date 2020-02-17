2020-02-17T08:36:53+03:00
Политика

"США в своем стиле": Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине

Глава МИД РФ указал на то, что предложение Трампа основано на односторонних уступках в пользу еврейского государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей Лавров - глава МИД РФСергей Лавров - глава МИД РФФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представленная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по разрешению палестино-израильского конфликта имеет односторонний характер.

Вашингтон хочет устранить ключевые проблемы принадлежности спорных территорий и беженцев за счет уступок в пользу еврейского государства.

"США в своем стиле предложили одним махом решить один из самых застаревших конфликтов современности... Едва ли такой подход будет способствовать выправлению ситуации. На это указывает и то, что так называемую сделку века категорически отвергают палестинцы", - цитирует дипломата итальянская газета La Stampa.

В Иране сделку Трампа также назвали "самым отвратительным планом века". Сайт kp.ru публиковал карту, на которой изображено, как видят в США новые границы израильского и палестинского государств.

Лавров прокомментировал "сделку века".Эскалация напряженности в сирийском Идлибе связана с тем, что боевики регулярно нарушают режим прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после двусторонних переговоров со своей коллегой из Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиян ждут трехдневные выходные из-за Дня защитника Отечества
В Госдуме предлагают присвоить экологический класс всем автомобилям
Иностранцы стали больше инвестировать в экономику Китая
"США в своем стиле": Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
В России появятся «дружелюбные переходы» и приподнятые «зебры»
Зашел на сайт - лови звонок: в России новая эпидемия телефонного спама
В России увеличилось на 20 процентов число секс-преступлений против детей
ЦБ хочет скорректировать список причин для блокировки счетов
Самолет рейса Уфа-Пхукет перенаправили в Москву по техническим причинам
США испытали баллистическую ракету Trident II
NBC: Трамп требовал убить сына Усамы бен Ладена
Специалисты рассказали, в каких регионах России выше качество жизни
Столтенберг: НАТО ведет «интенсивные и открытые» дискуссии с Россией
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1 770
Трамп заявил Эрдогану, что Россия не должна поддерживать Асада и действия сирийской армии в Идлибе
Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1696
На Северном Кавказе начались масштабные военные учения
Военные инспекторы из США, Эстонии и Литвы пролетят над Россией
На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли шесть человек
Автобус с российскими туристами съехал в кювет в Карелии
Смолов в матче с «Реалом» забил свой первый гол за «Сельту»
На юге Франции разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
В Москве двое рабочих разбились насмерть, упав вместе с сотовой вышкой
Коронавирусом заразились 44 американца с круизного лайнера в Японии
В Центробанке назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Сирийская армия впервые с 2012 года полностью освободила Алеппо от террористов