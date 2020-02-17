"США в своем стиле": Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представленная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по разрешению палестино-израильского конфликта имеет односторонний характер.
Вашингтон хочет устранить ключевые проблемы принадлежности спорных территорий и беженцев за счет уступок в пользу еврейского государства.
"США в своем стиле предложили одним махом решить один из самых застаревших конфликтов современности... Едва ли такой подход будет способствовать выправлению ситуации. На это указывает и то, что так называемую сделку века категорически отвергают палестинцы", - цитирует дипломата итальянская газета La Stampa.
В Иране сделку Трампа также назвали "самым отвратительным планом века". Сайт kp.ru публиковал карту, на которой изображено, как видят в США новые границы израильского и палестинского государств.
Лавров прокомментировал "сделку века".Эскалация напряженности в сирийском Идлибе связана с тем, что боевики регулярно нарушают режим прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после двусторонних переговоров со своей коллегой из Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
ИСТОЧНИК KP.RU