"США в своем стиле": Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:36:53+03:00

Глава МИД РФ указал на то, что предложение Трампа основано на односторонних уступках в пользу еврейского государства

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представленная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по разрешению палестино-израильского конфликта имеет односторонний характер.

Вашингтон хочет устранить ключевые проблемы принадлежности спорных территорий и беженцев за счет уступок в пользу еврейского государства.

"США в своем стиле предложили одним махом решить один из самых застаревших конфликтов современности... Едва ли такой подход будет способствовать выправлению ситуации. На это указывает и то, что так называемую сделку века категорически отвергают палестинцы", - цитирует дипломата итальянская газета La Stampa.

В Иране сделку Трампа также назвали "самым отвратительным планом века". Сайт kp.ru публиковал карту, на которой изображено, как видят в США новые границы израильского и палестинского государств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757335" frameborder="0"></iframe> Лавров прокомментировал "сделку века".Эскалация напряженности в сирийском Идлибе связана с тем, что боевики регулярно нарушают режим прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после двусторонних переговоров со своей коллегой из Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил

ИСТОЧНИК KP.RU