Врио посла Палестины в РФ Халед Миари: Нам не нужны миллиарды Трампа

Во вторник лидеры США и Израиля Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху представили план урегулирования палестино-израильского конфликта, за свою амбициозность получивший название «сделка века». Например, палестинцам обещают миллиарды долларов, создание промышленных парков с десятками тысяч рабочих мест (с чем на этих территориях трудности). Взамен палестинцы должны согласиться признать израильские поселения на западном берегу реки Иордан.

Но как реагирует на такой пакет мер другая сторона конфликта, длящегося с 1948 года? Об этом «КП» рассказал временный поверенный Государства Палестина в делах в РФ Халед Миари (дипломат в ранге посла).

— Господин Посол, как Вы оцениваете то, что нынешние переговоры между Вашинтоном и Тель-Авивом и анонсирование «сделки века» проходили без участия палестинцев?

— Ответ содержится в самом вопросе. Эта «сделка», как ее назвал американский президент Дональд Трамп, была создана и сформулирована без учета главной стороны этого затяжного конфликта — палестинского народа и его правительства. Это противоречит нормам международного права и резолюциям ООН, посвященным справедливому урегулированию палестино-израильского конфликта и созданию Государства Палестина в границах 1967 года со столицей Восточный Иерусалим; это противоречит и решению проблемы палестинских беженцев, закреплённому соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №194. США и Израиль взяли на себя ответственность за разработку этого плана или этой сделки без участия какой-либо [третьей] страны или международной организации, тем самым положив конец практике международной совместной работы по разрешению конфликтов в мире.

— Получается, вы не приемлете эту сделку?

— Президент [Палестины] Махмуд Аббас вчера заявил, что палестинский народ категорически не принимает данную сделку, стремящуюся ликвидировать правое палестинское дело и права палестинского народа.

— И это несмотря на то, что за реализацию своего плана Трамп обещает соседям Израиля, включая палестинцев, $50 млрд?

— Иерусалим не продается и все наши права не продаются. Несмотря на самые трудные и невыносимые условия, уже на протяжении сотни лет палестинский народ продолжает бороться за свои права. Палестинцы никогда не стремились к получению денег взамен родины. Все сокровища мира меркнут перед жертвами, принесенными нашими погибшими, узниками и ранеными.

Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ категорически не принимает предложенную сделку.Фото: REUTERS

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В дополнение к этому интервью, исходя из принципов журналистики, «КП» считает необходимым отразить позицию всех сторон конфликта, а также независимых экспертов.

МНЕНИЕ ИЗРАИЛЯ

Ариэль Бульштейн, советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху: «Настоящий прорыв Трампа»

Трамп признает реальность, в отличие от его предшественников. Иерусалим на данный момент принадлежит евреям, и никто этого не изменит. Более того, Израиль считает, что ВСЯ страна принадлежит евреям. Поэтому последние в данном случае идут на компромисс. В этом — настоящий прорыв Трампа. А то, что в качестве третьей стороны он предлагает [палестинцам] $50 миллиардов — это деньги США и частично других стран, но НЕ Израиля.

Йоси Ахимеир, бывший депутат Кнессета, глава администрации экс-премьера Израиля — Ицхака Шамира: «Палестинцам надо принять этот план»

Я бы хотел, чтобы и остальная территория того, что иногда называют «Палестиной», была под суверенитетом Израиля. Это наша родина, это наша страна, откуда мы родом, куда мы пришли тысячи лет назад. В то же время мы должны подумать и о другой стороне, нужно осознавать, что и там живут люди. И по моему мнению, сделка, которую заключил Трамп, — это компромис, который мы должны принять. Что касается палестинцев — конечно, им позволено иметь собственное государство, но только чтобы в израильских поселениях там действовали израильские законы. По моему убеждению, им надо принять этот план.

МНЕНИЕ ПАЛЕСТИНЫ

Д-р Рами Насралла, директор Международного центра по миру и сотрудничеству (Палестина): «Свободу и справедливость нельзя обменять на деньги»

План Трампа-Нетаньяху — это продолжение теперешней ситуации. Я имею ввиду, Израиль продолжает строить свои поселения, и даже еще более интенсивно — мы говорим о почти полумиллионе евреев, которые живут на западном берегу Иордана. Долина этой реки считается стратегически важной территорией. Израиль хочет занять всю эту территорию и взять весь Иерусалим под свой суверенитет — вот в чем суть. Но палестинские власти не примут реальность в том виде, в каком она сейчас имеет место быть. Загвоздка в израильских поселениях. Сделать Иерусалим своей столицей, включая Старый город [несколько кварталов со Стеной плача, Храмом Гроба Господня и другими святынями—прим. Ред.] — это государственное требование Палестины.

Наконец, в данном Плане ничего не говорится о Палестине как о независимом государстве. Ее границы продолжат контролировать израильские власти. Нет никакого шанса на независимость в виде суверенного государства. Будет так же, как и сейчас — палестинцы останутся зажатыми между двумя стенами на протяжении 750 км.

Трамп предлагает 50 миллиардов долларов? Я не думаю, что уместно в этом случае идти на компромисс, когда речь идет о правах на государственность в обмен на какую-то экономическую выгоду. Я думаю, что ни один палестинец этого не примет. Палестинцы требуют свободы, справедливости, и это нельзя обменять на деньги.

МНЕНИЕ РОССИИ

Ольга Дегтярева, кандидат политических наук, доцент Северо-Западного института управления: «Для России возникает очередная болевая точка»

С точки зрения международного права действия Трампа незаконны: ООН признает именно нынешнюю палестино-израильскую границу образца 1967 года. Такой позиции придерживаются Россия, Германия и другие мировые игроки, понимая, что перекройка Ближнего Востока может привести к взрыву (и палестинцы уже выходят на массовые протесты против «сделки века»). Договариваясь с Израилем о «новой и правильной» границе, Трамп по сути бросает вызов всему мировому сообществу, утверждая свой приортет в решении ближневосточных конфликтов. Для его команды это, безусловно, достижение. Для России, соответственно, — проигрыш.

Однако «Сделка века», конечно, не реализуема без палестинцев, которые пока отказываются «отдавать Иерусалим». Дальнейшие подвижки в решении конфликта требует сейчас серьезной работы дипломатов. Например, Иордания по «плану Трампа» тярет прямую границу с родственной ей Палестиной. Иорданцам это не интересно, и, возможно, широко анонсированная «сделка века» в итоге ни к чему не приведет. Ведь, как заявил Трамп: «Так, возможно, будет выглядеть будущее государство Палестина». Но взгляд мусульман на этот вопрос может серьёзно отличаться от американского. Для них это — священная земля и серьёзнейший вопрос, а для США — лишь очередной шаг к перекройке карты мира.

Для России же возникает новая болевая точка и обострение ситуации в регионе. Так что ситуацию следует рассматривать с точки зрения идеи «Глобальной дуги нестабильности» (такую концепцию вынашивают некоторые американские стратеги, мечтая контролировать Евразию, сея «управляемый хаос»).

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