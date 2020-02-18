2020-02-18T13:22:01+03:00
Происшествия

В Бангкоке неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

Один человек убит и один ранен
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Бангкоке неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, один человек убит и один раненВ Бангкоке неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, один человек убит и один раненФото: Иван ВИСЛОВ
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в торговом центре Century Plaza в Бангкоке. Убит один человек, ещё один ранен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полковника полиции Криссана Паттаначароен.

В полиции также сообщили, что стрелок скрылся с места происшествия.

Напомним, что 8 февраля в Таиланде солдат убил 12 человек и удерживал заложников в торговом центре. Сначала он убил трёх своих сослуживцев: начальника, молодого военного и женщину, находившуюся в части. Всё происходящее он транслировал в социальной сети.

Затем он отправился в город Корат на угнанной машине своего военного лагеря, зашёл в торговый центр в центральном округе Дель-де-Паис, где убил порядка 10 человек и удерживал в заложниках больше 20.

Последней записью на его странице была фраза "Я так устал".

ИСТОЧНИК KP.RU

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