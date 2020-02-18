Госдума приняла закон о бесплатном питании для младшеклассников
Государственная дума приняла закон о горячем питании для учащихся начальных классов. Теперь все младшеклассники из государственных и муниципальных школ России - с первого по четвертый класс, включительно - смогут кушать в столовых бесплатно.
Депутаты поддержали проект единогласно. Об этом сообщается на странице нижней палаты парламента в Twitter.
Решение было принято единогласно
Напомним, что о возвращении бесплатных обедов в школы было объявлено во время оглашения послания Федеральному собранию президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что дети из бедных семей не должны чувствовать себя обделенными, особенно, в части питания.
Сайт kp.ru писал, что для выполнения поручения главы государства ежегодно будет выделяться около 53 миллиардов рублей - эта цифра еще согласовывается с регионами. Только в 2020 году будет потрачено 11,2 млрд рублей, если бесплатное горячее питание введут с 1 сентября.
Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту
ИСТОЧНИК KP.RU