Госдума приняла закон о бесплатном питании для младшеклассников

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:54:33+03:00

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Государственная дума приняла закон о горячем питании для учащихся начальных классов. Теперь все младшеклассники из государственных и муниципальных школ России - с первого по четвертый класс, включительно - смогут кушать в столовых бесплатно.

Депутаты поддержали проект единогласно. Об этом сообщается на странице нижней палаты парламента в Twitter.

Решение было принято единогласно

Напомним, что о возвращении бесплатных обедов в школы было объявлено во время оглашения послания Федеральному собранию президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что дети из бедных семей не должны чувствовать себя обделенными, особенно, в части питания.

Сайт kp.ru писал, что для выполнения поручения главы государства ежегодно будет выделяться около 53 миллиардов рублей - эта цифра еще согласовывается с регионами. Только в 2020 году будет потрачено 11,2 млрд рублей, если бесплатное горячее питание введут с 1 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754842" frameborder="0"></iframe> Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU