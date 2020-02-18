Ученые выяснили, что коронавирус с поверхности предметов можно убить отбеливателем за одну минуту

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:00:57+03:00

Чаще всего люди заражаются при контакте с больным человеком, но иногда и через предметы Фото: REUTERS

Если поверхность не продезинфицировать, то коронавирус может "жить" на предметах до 48 часов

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В медицинском журнале, посвященном инфекциям, ученые опубликовали материал о коронавирусе. Цель эксперимента выяснить, сколько вирус может жить на предметах, а значит быть источником для заражения. В случае, если не проводить дезинфекцию поверхности, то коронавирус "живет" на предметах до 48 часов. В некоторых случаях больше или меньше, зависит от температуры и влажности.

Но, оказалось, справиться с опасным вирусом может обычная белизна или отбеливатель:

- Коронавирус может быть эффективно инактивирован с помощью процедур дезинфекции поверхности 62-71% этанолом, 0,5% перекисью водорода или 0,1% гипохлоритом натрия или отбеливателем всего за одну минуту,- приводит результаты исследования CNN.

Для сравнения, вирус атипичной пневмонии мог находиться на поверхности до 9 дней. Хотя немецкие ученые уверены, коронавирус точно также как SARS и MERS может оставаться на предметах больше недели.

Медики считают, что такой способ передачи не самый распространенный способ заражения. Чаще люди заражаются при непосредственном общении с зараженным. Хотя были случаи, когда вирус попадал в организм через грязные руки, когда прикоснулся к глазам, носу или слизистой полости рта пальцами, на которых уже был коронавирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761244" frameborder="0"></iframe> В результате вспышки коронавируса в Ухане закрыты рынки, на улицах почти нет людей.Лишь немногие предприниматели продолжают вести торговлю на улицах китайского города, где почти нет людей

ИСТОЧНИК KP.RU