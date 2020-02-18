Ученые выяснили, что коронавирус с поверхности предметов можно убить отбеливателем за одну минуту
В медицинском журнале, посвященном инфекциям, ученые опубликовали материал о коронавирусе. Цель эксперимента выяснить, сколько вирус может жить на предметах, а значит быть источником для заражения. В случае, если не проводить дезинфекцию поверхности, то коронавирус "живет" на предметах до 48 часов. В некоторых случаях больше или меньше, зависит от температуры и влажности.
Но, оказалось, справиться с опасным вирусом может обычная белизна или отбеливатель:
- Коронавирус может быть эффективно инактивирован с помощью процедур дезинфекции поверхности 62-71% этанолом, 0,5% перекисью водорода или 0,1% гипохлоритом натрия или отбеливателем всего за одну минуту,- приводит результаты исследования CNN.
Для сравнения, вирус атипичной пневмонии мог находиться на поверхности до 9 дней. Хотя немецкие ученые уверены, коронавирус точно также как SARS и MERS может оставаться на предметах больше недели.
Медики считают, что такой способ передачи не самый распространенный способ заражения. Чаще люди заражаются при непосредственном общении с зараженным. Хотя были случаи, когда вирус попадал в организм через грязные руки, когда прикоснулся к глазам, носу или слизистой полости рта пальцами, на которых уже был коронавирус.
В результате вспышки коронавируса в Ухане закрыты рынки, на улицах почти нет людей.Лишь немногие предприниматели продолжают вести торговлю на улицах китайского города, где почти нет людей
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»