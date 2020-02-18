2020-02-18T18:00:57+03:00
Общество

Ученые выяснили, что коронавирус с поверхности предметов можно убить отбеливателем за одну минуту

Если поверхность не продезинфицировать, то коронавирус может "жить" на предметах до 48 часов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Чаще всего люди заражаются при контакте с больным человеком, но иногда и через предметыЧаще всего люди заражаются при контакте с больным человеком, но иногда и через предметыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В медицинском журнале, посвященном инфекциям, ученые опубликовали материал о коронавирусе. Цель эксперимента выяснить, сколько вирус может жить на предметах, а значит быть источником для заражения. В случае, если не проводить дезинфекцию поверхности, то коронавирус "живет" на предметах до 48 часов. В некоторых случаях больше или меньше, зависит от температуры и влажности.

Но, оказалось, справиться с опасным вирусом может обычная белизна или отбеливатель:

- Коронавирус может быть эффективно инактивирован с помощью процедур дезинфекции поверхности 62-71% этанолом, 0,5% перекисью водорода или 0,1% гипохлоритом натрия или отбеливателем всего за одну минуту,- приводит результаты исследования CNN.

Для сравнения, вирус атипичной пневмонии мог находиться на поверхности до 9 дней. Хотя немецкие ученые уверены, коронавирус точно также как SARS и MERS может оставаться на предметах больше недели.

Медики считают, что такой способ передачи не самый распространенный способ заражения. Чаще люди заражаются при непосредственном общении с зараженным. Хотя были случаи, когда вирус попадал в организм через грязные руки, когда прикоснулся к глазам, носу или слизистой полости рта пальцами, на которых уже был коронавирус.

В результате вспышки коронавируса в Ухане закрыты рынки, на улицах почти нет людей.Лишь немногие предприниматели продолжают вести торговлю на улицах китайского города, где почти нет людей

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24