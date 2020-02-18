2020-02-18T21:12:55+03:00
В мире

В ВОЗ сообщили о 92 случаях заражения коронавирусом от человека к человеку за пределами Китая

Передача вируса от побывавших в Китае к тем, кто не посещал неблагополучные из-за коронавируса районы, произошла в 12 странах мира
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ВОЗ посчитали случаи распространения вируса от человека к человекуВ ВОЗ посчитали случаи распространения вируса от человека к человекуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о случаях передачи коронавируса от человека за пределами Китая. Под термином "от человека к человеку" подразумевается передача заболевания лицом, побывавшим в Китае, лицу, которое там не было. В ВОЗ известно о 92 таких случаях в 12 странах мира.

- Мы не видим устойчивой локальной передачи, за исключением особых случаев, таких как круизный лайнер Diamond Princess, находящимся на карантине в Японии,- сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес, его слова приводит Reuters.

Напомним, с 19 февраля в России прекращают оформление приглашений на въезд для граждан Китая. С 20 февраля запрещен въезд в страну китайцам в качестве туристов, с рабочими или с частными визитами. Такие меры приняты для того, чтобы не допустить распространение коронавируса в России. Ранее премьер-министр закрыл границу, отменены регулярные и чартерные рейсы в КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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