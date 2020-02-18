В ВОЗ сообщили о 92 случаях заражения коронавирусом от человека к человеку за пределами Китая
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о случаях передачи коронавируса от человека за пределами Китая. Под термином "от человека к человеку" подразумевается передача заболевания лицом, побывавшим в Китае, лицу, которое там не было. В ВОЗ известно о 92 таких случаях в 12 странах мира.
- Мы не видим устойчивой локальной передачи, за исключением особых случаев, таких как круизный лайнер Diamond Princess, находящимся на карантине в Японии,- сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес, его слова приводит Reuters.
Напомним, с 19 февраля в России прекращают оформление приглашений на въезд для граждан Китая. С 20 февраля запрещен въезд в страну китайцам в качестве туристов, с рабочими или с частными визитами. Такие меры приняты для того, чтобы не допустить распространение коронавируса в России. Ранее премьер-министр закрыл границу, отменены регулярные и чартерные рейсы в КНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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