Россия закрыла въезд для граждан Китая из-за коронавируса
С 20 февраля в Россию запрещен въезд для граждан Китая. Соответствующее распоряжении подписал премьер-министр Михаил Мишустин. О решении председателя правительства сообщили ТАСС в аппарате зампреда Татьяны Голиковой. Запрет касается рабочих, туристических и частных визитов в Россию.
- Пропуск граждан Китая через госграницу РФ, въезжающих для трудовой деятельности, с 20 февраля временно приостанавливается, - сказано в сообщении.
Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию также прекращают с 19 февраля.
Такие меры приняты для того, чтобы не допустить завоза в Россию коронавируса из КНР, где заражены уже 73325 человек.
В конце января премьер-министр закрыл границу с Китаем на Дальнем Востоке: запрет коснулся регионов, граничащих с КНР. Также в России отменили все регулярные и чартерные рейсы в Китай. Запрет на авиасообщения не коснулся лишь рейсов с приземлением в аэропорту Шереметьево.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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