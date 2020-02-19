Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 1921 человека

19 Февр. 2020 2020-02-19T02:26:53+03:00

Общее число зараженных "китайским вирусом" за весь период превысило 61,6 тысяч человек

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Комитет здравоохранения в китайской провинции Хубэй сообщает, что число погибших от коронавируса выросло до 1921 человека. При этом общее число зараженных "китайским вирусом" за весь период превысило 61,6 тысяч человек.

Количество выздоровевших достигло 9128 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761244" frameborder="0"></iframe> В результате вспышки коронавируса в Ухане закрыты рынки, на улицах почти нет людей.Лишь немногие предприниматели продолжают вести торговлю на улицах китайского города, где почти нет людей

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ИСТОЧНИК KP.RU