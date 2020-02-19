2020-02-19T02:26:53+03:00
В мире

Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 1921 человека

Общее число зараженных "китайским вирусом" за весь период превысило 61,6 тысяч человек
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Комитет здравоохранения в китайской провинции Хубэй сообщает, что число погибших от коронавируса выросло до 1921 человека. При этом общее число зараженных "китайским вирусом" за весь период превысило 61,6 тысяч человек.

Количество выздоровевших достигло 9128 человек.

В результате вспышки коронавируса в Ухане закрыты рынки, на улицах почти нет людей.Лишь немногие предприниматели продолжают вести торговлю на улицах китайского города, где почти нет людей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 1921 человека
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