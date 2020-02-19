19 Февр. 2020 2020-02-19T03:45:48+03:00

"Нет никаких сомнений": Отец Ассанжа предрек ему смерть в тюрьме в случае экстрадиции в Штаты Фото: REUTERS

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Отец основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что если его сына экстрадируют в США, то он может умереть в тюрьме. При этом Шиптон отметил растущую поддержку Ассанжа на Западе.

- Нет никаких сомнений, что он умрет в тюрьме, если его отправят в США, - подчеркнул отец Ассанжа.

В среду, 19 февраля, Вестминстерский магистратский суд проведет очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks.

- Двадцать четвертого февраля вы увидите попытку сотрудников прессы донести до общественности правду о том, что в течение последних 10 лет происходило в рамках преследования Джулиана, - также сообщил Джон Шиптон, пишет "РИА-Новости".

При этом родственник Ассанжа рассказал, что в связи с ситуацией вокруг его сына на Британию оказывается сильное давление.

Напомним, в 2019 году Джулиан Ассанж был осужден в Швеции в изнасиловании. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

В апреле 2019 года его задержали по запросу Штатов. Далее, в конце мая прошлого года американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Эквадора прокомментировал выдачу Джулиана Ассанжа британским властям. Ленин Морено подчеркнул, что Кито принял решение выдать австралийца "в строгом соответствии с нормами международного права и с уважением к правам человека".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754547" frameborder="0"></iframe> Ассанж покидает здание суда после заседания по делу о его экстрадиции в США.

ИСТОЧНИК KP.RU