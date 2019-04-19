"Он неоднократно нарушал правила нахождения в убежище". Президент Эквадора прокомментировал выдачу Джулиана Ассанжа британским властям

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, в течение семи лет скрывавшийся на территории посольства Эквадора в Лондоне, неоднократно нарушал как правила дипломатического убежища, так и нормы совместного проживания на территории дипмиссии. Об этом глава государства рассказал в интервью испанскому изданию ABC.

В своем интервью Морено подчеркнул, что власти страны были "крайне толерантны" по отношению к Ассанжу. По словам президента Эквадора, между австралийцем и представителями посольства страны в 2018 году был заключен "договор о совместном проживании", который основатель WikiLeaks "неоднократно нарушал". В частности, Ассанж "не соблюдал правила личной гигиены", которые влияли "как на его здоровье, так и на микроклимат в дипмиссии".

Тем не менее, это не стало единственной причиной выдачи Ассанжа. Гораздо более серьезным нарушением Морено счел попытки Ассанжа "вмешиваться в дела иностранных государств". Так, президент Эквадора заявил, что Ассанж "постоянно вмешивался в дела международной и внутренней политики таких стран, как США, Ватикан, Франция и Испания". "Сложившаяся ситуация не могла продолжаться дольше по вине самого Ассанжа", - отметил Морено, добавив, что помимо перечисленных выше принципов Ассанж нарушил Каракасскую конвенцию о дипломатическом убежище и Гаванские конвенции.

"Речь идет о независимом решении, принятом в строгом соответствии с международным правом и с уважением к правам человека", - подчеркнул Морено.

Говоря о причинах выдачи Ассанжа, Морено отметил, что Кито принял соответствующее решение, поскольку "уважает принципы демократии" и "не вмешивается во внутренние дела других стран". Глава государства также отметил, что большая часть жителей Эквадора поддержала выдачу Ассанжа.

"Нельзя приходить в чужой дом, где тебя с любовью принимают, кормят и заботятся, чтобы потом обвинить его хозяина. Он оскорбил нашу страну, наших граждан и наше правительство. Он назвал наше государство малозначительным", - сказал Морено. При этом глава государства подчеркнул, что австралиец за последние месяцы развернул "агрессивную кампанию" против его страны. Президент Эквадора также отметил, что "вопрос Ассанжа" является "наследством" бывшего президента страны Рафаэля Корреа, который разрешил австралийцу укрыться в дипмиссии Эквадора в Лондоне.

При этом Морено отметил, что Эквадор не информировал власти Соединенных Штатов о скорой выдаче Ассанжа, однако попросил руководство Городской полиции Лондона не выдавать австралийца в страну, "где его ждут пытки или смертная казнь". "Мы знаем о незыблемости британской судебной системы и уверены, что права Ассанжа будут соблюдены", - заверил он.

В заключение президент Эквадора заявил, что выдача Ассанжа не повлияла на отношения Эквадора с США. "Мы очень ценим эту страну; она является примером в плане научно-технического прогресса", - отметил Морено, добавив, что Кито "всегда хотел иметь хорошие отношения с другими государствами".

Основатель скандально известного проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж был выдан британским властям представителями Эквадора в апреле этого года. В настоящий момент ему грозит экстрадиция в Швецию, где его обвиняют в преступлениях сексуального характера; власти США, в свою очередь, считают его виновным в сговоре с целью неправомерного доступа к компьютерной информации.