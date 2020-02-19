"Атлантика дирижирует погодой": Вильфанд объяснил причины аномально теплой зимы

19 Февр. 2020 2020-02-19T05:13:45+03:00

По словам научного руководителя Гидрометцентра, температурные отклонения от нормы этой зимой достигали 25-28 градусов

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причины аномально теплой зимы на территории нашей страны. По мнению синоптика, теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что не характерно для этого сезона.

- В январе, в третьей декаде декабря были северные потоки и устанавливался антициклон, но на очень непродолжительное время, - объяснил Вильфанд.

По его мнению, этой зимой "Атлантика дирижировала погодой" и над Европейской частью страны, а над Азиатской.

- В этом году они (воздушные массы) долетели не только до Европы, Салехарда, но и до Красноярского края, Якутии. На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт, - подчеркнул Роман Вильфанд.

Он уточнил, что температурные отклонения от нормы этой зимой в России достигали 25-28 градусов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России из-за аномально теплой зимы проснулись клещи. Насекомые попадаются в траве в единичных экземплярах, но меры предосторожности лучше соблюдать, как считают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU