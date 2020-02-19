В мире началось скрытое повышение цен на смартфоны из Китая из-за коронавируса
Российские аналитики заявили, что по всему миру началось скрытое повышение цен на смартфоны из Китая из-за эпидемии коронавируса. По мнению экспертов, это выражается в том, что продавцы техники начали отменять скидки и акции на некоторые модели.
По словам аналитиков, если производство не восстановится, то ожидается дефицит электронной техники по всему миру.
В результате вспышки коронавируса в Ухане закрыты рынки, на улицах почти нет людей.Лишь немногие предприниматели продолжают вести торговлю на улицах китайского города, где почти нет людей
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ИСТОЧНИК KP.RU
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