В мире началось скрытое повышение цен на смартфоны из Китая из-за коронавируса

19 Февр. 2020 2020-02-19T05:49:05+03:00

Эксперты уверены, что если производство не восстановится, ожидается дефицит электронной техники

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Российские аналитики заявили, что по всему миру началось скрытое повышение цен на смартфоны из Китая из-за эпидемии коронавируса. По мнению экспертов, это выражается в том, что продавцы техники начали отменять скидки и акции на некоторые модели.

По словам аналитиков, если производство не восстановится, то ожидается дефицит электронной техники по всему миру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761244" frameborder="0"></iframe> В результате вспышки коронавируса в Ухане закрыты рынки, на улицах почти нет людей.Лишь немногие предприниматели продолжают вести торговлю на улицах китайского города, где почти нет людей

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ИСТОЧНИК KP.RU