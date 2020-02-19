В Японии с охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин
В среду, 19 февраля, в Японии сняли "коронавирусный" карантин с лайнера Diamond Princess. Круизное судно покидают 500 человек, у которых врачи не обнаружили инфекции.
Первыми с судна выпускают пожилых людей. У берега пассажиров ожидают автобусы.
Ранее местные власти планировали, что пассажиры покинут круизный лайнер в течение двух дней с 19 по 21 февраля после двухнедельного карантина.
Напомним, 5 февраля лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии. Это произошло после того, как у ряда людей, находящихся на борту обнаружились симптомы коронавируса.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 17 февраля поступило сообщение о том, что у россиянки на борту лайнер Diamond Princess обнаружили коронавирус. Сообщалось, что в ближайшее время женщина будет доставлена в одну из больниц Японии. На борту круизного лайнера находилось 24 соотечественника.
Эвакуация с карантинного лайнера в Японии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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