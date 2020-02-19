2020-02-19T06:25:12+03:00
В мире

В Японии с охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин

Судно покидают 500 человек, у которых не было обнаружено инфекции
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Японии с охваченного коронавирусом лайнера сняли карантинВ Японии с охваченного коронавирусом лайнера сняли карантинФото: REUTERS
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В среду, 19 февраля, в Японии сняли "коронавирусный" карантин с лайнера Diamond Princess. Круизное судно покидают 500 человек, у которых врачи не обнаружили инфекции.

Первыми с судна выпускают пожилых людей. У берега пассажиров ожидают автобусы.

Ранее местные власти планировали, что пассажиры покинут круизный лайнер в течение двух дней с 19 по 21 февраля после двухнедельного карантина.

Напомним, 5 февраля лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии. Это произошло после того, как у ряда людей, находящихся на борту обнаружились симптомы коронавируса.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 17 февраля поступило сообщение о том, что у россиянки на борту лайнер Diamond Princess обнаружили коронавирус. Сообщалось, что в ближайшее время женщина будет доставлена в одну из больниц Японии. На борту круизного лайнера находилось 24 соотечественника.

Эвакуация с карантинного лайнера в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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