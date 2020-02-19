Двое россиян покинули "коронавирусный" лайнер Diamond Princess

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:23:18+03:00

В результате тестов на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Двое россиян сошли с борта Diamond Princess, поскольку закончился срок их двухнедельного карантина. Машина российской дипмиссии вывезла их из японского порта Йокогама. Предполагается, что они вылетят в Россию 20 февраля.

На судне остаются 20 россиян. Они покинут его с остальными пассажирами к 21 февраля. Сейчас с борта лайнера сошли 500 человек. Первыми сошедшими стали в основном пожилые люди.

Напомним, что 5 февраля Diamond Princess встал у берегов Японии после обнаружения коронавируса у нескольких человек, находившихся на борту. 17 февраля коронавирус обнаружили у россиянки, а на следующий день - у ещё одного россиянина.

На круизном лайнере Diamond Princess находились 3,7 тысячи человек, среди них было 24 россиянина. Проведение анализов выявило коронавирус у 542 людей. У 254 человек вирус протекал бессимптомно.

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ИСТОЧНИК KP.RU