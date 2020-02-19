2020-02-19T08:23:18+03:00
В мире

Двое россиян покинули "коронавирусный" лайнер Diamond Princess

Российское посольство вывезло их из порта Йокогама
Ася КУЗНЕЦОВА
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В результате тестов на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомовВ результате тестов на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Двое россиян сошли с борта Diamond Princess, поскольку закончился срок их двухнедельного карантина. Машина российской дипмиссии вывезла их из японского порта Йокогама. Предполагается, что они вылетят в Россию 20 февраля.

На судне остаются 20 россиян. Они покинут его с остальными пассажирами к 21 февраля. Сейчас с борта лайнера сошли 500 человек. Первыми сошедшими стали в основном пожилые люди.

Напомним, что 5 февраля Diamond Princess встал у берегов Японии после обнаружения коронавируса у нескольких человек, находившихся на борту. 17 февраля коронавирус обнаружили у россиянки, а на следующий день - у ещё одного россиянина.

На круизном лайнере Diamond Princess находились 3,7 тысячи человек, среди них было 24 россиянина. Проведение анализов выявило коронавирус у 542 людей. У 254 человек вирус протекал бессимптомно.

Еще 88 человек заболели коронавирусом на лайнере «Даймонд Принцесс», в Кремле пока не решили, нужно ли оставлять Путину неприкосновенность после его президентства, погода в столице побила очередной рекорд

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ИСТОЧНИК KP.RU

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